Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: cession de 32 maisons de retraite aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 18:34









(CercleFinance.com) - Orpea annonce avoir signé ce jour avec Syntrus Achmea Real Estate & Finance, agissant pour le compte de Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF), un accord portant sur la vente d'un portefeuille de 32 maisons de retraite situées aux Pays-Bas. Le montant de la transaction est d'environ 125 millions d'euros.



Dagelijks Leven (DL) continuera à assurer l'exploitation de ces 32 établissements.



La réalisation de ces cessions immobilières reste soumise à des conditions suspensives usuelles et devrait intervenir d'ici à la fin de l'année de 2022.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +3.06%