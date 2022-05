Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: cassure des 32E sans conséquence fâcheuse information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 16:13









(CercleFinance.com) - Orpea s'en sort bien : la cassure des 32/31,6E (plancher des 7/2, 26/4, 6,5) s'avère sans conséquence fâcheuse car le titre (+6% à 32,8E) réintègre son canal de consolidation horizontal 40/31,5E.

Orpea échappe à une rechute vers 25 ou 24E... le scénario catastrophe.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +5.62%