Orpea : casse les 100E, décroche soudain de -10%, vers 92E

(CercleFinance.com) - Orpea casse le palier des 100E et décroche soudain de -8%, vers 90E: le catalyseur serait une rumeur (source : Challenges.fr) circulant sur les Forums boursiers selon laquelle Orpea ferait l'objet d'un enquête préliminaire pour complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé. Le titre a été suspendu après cette chute verticale qui provoque la rupture coup sur coup de 2 supports majeurs : 101,8E (du 13/05 au 05/09, cassé le 1er octobre) et qui est suivi 2 séances plus tard par la violente cassure des 96,75E du 19 mars. Ce signal pourrait déboucher sur le retest du plancher des 86E du 29/10/2020 ou des 84E (qui remonte au 1er février 2019).

Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -4.48%