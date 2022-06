Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Orpea : capitalisation divisée par 5 depuis le 2/9/2021 information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 16:30

(CercleFinance.com) - Orpea dévisse de -7% et enfonce le seuil des 22E: la capitalisation se retrouve divisée par 5 depuis le 2/9/2021 et bientôt par 2 depuis le zénith des 41,5E du 30 mars dernier si le cours dévisse jusque vers 20,75E (soit 5% plus bas que le cours actuel).

Rappel : l'actif net par action est estimé à 57E par action, même avec une décote de 20% (en cas de ventes de murs dans l'urgence) pour tenir compte des difficultés actuelles, l'actif net ressort à plus 45E, soit plus du double de la capitalisation actuelle : le marché 'price' donc une faillite et la liquidation des actifs à moins de 50% de leur valeur réelle.