Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: CA semestriel en hausse organique de 6,4% information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 18:13









(CercleFinance.com) - Orpea publie un chiffre d'affaires consolidé de 2312 ME au titre du 1er semestre 2022, en croissance de +11,7%, dont +6,4% en organique, par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe s'appuie sur une croissance de 14,4% de son chiffre d'affaires au 2e trimestre (dont +7,7% en organique), à 1192 ME, bénéficiant notamment d'un effet de base favorable, d'une bonne dynamique de l'activité dans les cliniques tant en France qu'à l'international, ainsi que d'une bonne dynamique dans les maisons de retraite hors de France (contre une 'légère amélioration' dans les maisons de retraite en France).



Dans ce contexte, Orpea confirme sa confiance dans sa capacité à maintenir une dynamique solide de croissance du chiffre d'affaires sur 2022 mais rappelle néanmoins que la rentabilité opérationnelle du Groupe sera affectée cette année par l'environnement inflationniste.









Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +0.49%