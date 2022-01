Orpea: brutale chute du titre, l'analyse des brokers information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 14:40

(CercleFinance.com) - Orpea est dans la tourmente. Hier, la parution dans Le Monde des bonnes feuilles d'un livre-enquête portant sur la société a entraîné une brutale chute du titre (-16,1%) et la suspension de sa cotation.



A la reprise de la cotation aujourd'hui, le titre perd à nouveau 18%. Globalement, le cours de l'action est passé d'environ 80 à 55 euros en quatre jours ouvrés.



Dans ce contexte, Stifel a publié ce matin une recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 121 euros. Outre le livre-enquête de Victor Castanet intitulé 'Les Fossoyeurs' (ouvrage qui décrit abus, maltraitances, acrobaties comptables...) , l'analyste évoque aussi des informations de Mediapart au sujet de soupçons d'emplois fictifs au sein du l'entreprise.



'De telles critiques affectent toujours l'image de marque du groupe concerné et le secteur dans son ensemble, avec le risque potentiel d'une exclusion des fonds tournés vers les critères ESG', indique Stifel.



Dans son étude, Stifel rappelle toutefois qu'Orpea revendique un taux de satisfaction de 95% chez ses résidents, une statistique qui laisse selon lui envisager l'hypothèse d'incidents 'isolés'.



'Il est curieux d'imaginer qu'Orpea ait pu se développer en France et à l'international s'il n'avait pas scrupuleusement respecté ses obligations', conclut Stifel.



De son côté, Oddo abaisse sa note sur le titre Orpea, passant de 'surperformance' à 'neutre' et rappelle que la direction d'Orpea a réagi hier soir en qualifiant les accusations rapportées dans le Monde de 'mensongères, outrageantes et préjudiciables'. Le groupe a par ailleurs annoncé saisir ses avocats afin de 'rétablir la vérité des faitset

défendre son honneur'.



Oddo indique lui aussi que certaines accusations comme la maltraitance sont inhérentes au secteur, et que 'Orpea tente de s'en prémunir aussi bien que possible grâce notamment à ses politiques de formation'. L'analyste reconnaît en revanche que le risque éthique est 'plus compliqué à appréhender'.



Selon Oddo, cette mise en cause pourrait impacter la réputation d'Orpea et peser sur le flux de résidents, la capacité du groupe à recruter mais aussi sur les partenaires financiers ou encore les tutelles publiques.



L'objectif de cours reste toutefois inchangé, à 115 euros.