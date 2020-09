Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : bondit de +4% vers 99E Cercle Finance • 23/09/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Orpea s'affichait en tête du SBF-120 mercredi matin: le titre bondit de +4% vers 99E, au-delà de l'ex-plancher des 98E du 4 septembre. Si ce sursaut tenait la distance (jusqu'au terme de la séance), cela invaliderait le gros signal baissier des 21 et 22 septembre qui préfigurait un re-test du plancher des 93,36E du 4 mai, voir des 91E du 15 avril.

Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +1.35%