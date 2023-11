Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: augmentation de capital d'apurement réalisée information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Orpea annonce les résultats de son augmentation de capital d'apurement d'un montant brut de 3,88 milliards d'euros, par émission de 64.629.157.149 actions nouvelles au prix unitaire de 0,0601 euro, garantie par ses créanciers non sécurisés.



À l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 27 novembre, la demande totale s'est élevée à 1.199.337.462 actions. Ainsi, 63.429.819.687 actions nouvelles ont été souscrites par les créanciers non sécurisés, qui détiendront donc 98,05% du capital.



Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 4 décembre. A l'issue de l'augmentation de capital d'apurement, le capital social du groupe d'Ehpads sera composé de 64.693.851.000 actions.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -89.09%