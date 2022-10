Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: actions suspendues à la suite d'une demande de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - Ce matin avant l'ouverture du marché, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a demandé la suspension des instruments financiers (actions, titres de créance et instruments liés) de la société ORPEA.



Cette mesure est prise 'en vue d'assurer une bonne information du marché et dans l'attente de la publication d'un communiqué de l'émetteur en application du règlement européen sur les abus de marché', indique l'AMF.







Valeurs associées ORPEA Euronext Paris 0.00%