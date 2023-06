Orpea: accord avec les syndicats sur des mesures salariales information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - Conformément à son plan de refondation, Orpea annonce la signature d'un accord entre sa direction et les partenaires sociaux, pour 'mettre en place une politique sociale ambitieuse' et 'mettre en oeuvre des garanties et une revalorisation conséquente des salaires'.



Parmi les principales mesures prévues, figurent la mise en place progressive d'une logique de 13ème mois entre 2023 et 2025, ainsi qu'une augmentation générale des salaires de 3 à 7% applicable dès juin à tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté.



L'accord prévoit aussi une prime de partage et d'engagement versée dès juillet et pouvant aller jusqu'à 600 euros, la mise à disposition de titres restaurant et une augmentation du contingent d'heures supplémentaires de 130 à 220 heures par an.