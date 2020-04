Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : absence de dividende pour 2019 Cercle Finance • 24/04/2020 à 08:01









(CercleFinance.com) - Orpea annonce qu'à l'initiative de sa direction générale, son conseil d'administration a décidé, exceptionnellement, de ne pas proposer de distribution de dividende au titre de l'exercice 2019, dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19. 'Orpea, qui procède à une distribution continue et croissante du dividende depuis 2008, est un acteur engagé de la santé publique dans la lutte actuelle contre le Covid-19. Le groupe souhaite ainsi marquer sa solidarité avec toutes ses parties prenantes', explique-t-il.

Valeurs associées ORPEA Euronext Paris 0.00%