(Zonebourse.com) - Depuis plusieurs semaines, l'Iran affirme à qui veut bien l'écouter que des navires ont percuté des mines en tentant de franchir le détroit d'Ormuz. Si ces annonces sont passées relativement inaperçues, elles laissent surtout planer le doute quant à la réalité des faits, d'autant qu'aucune marée noire n'a été signalée et que les cours du pétrole sont en nette baisse depuis le début du mois... Et si Téhéran cherchait surtout à entretenir la peur sur les marchés pétroliers ?

La marine iranienne fait les comptes... et Zonebourse aussi ! Entre le 27 octobre et le 21 novembre 2026, la République islamique a signalé à 23 reprises que des navires avaient heurté des mines dans le détroit d'Ormuz ou à proximité. Selon nos calculs, établis à partir des déclarations iraniennes et en tenant compte des éventuels doublons, entre 30 et 40 navires auraient été touchés. Convaincant ? Pas vraiment...

"Si les annonces [iraniennes] se sont multipliées ces dernières semaines, je reste assez méfiant sur ce sujet, notamment parce qu'à ma connaissance, ni Reuters ni Bloomberg n'ont pu confirmer indépendamment ces explosions attribuées à des mines", souligne Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

Même son de cloche au sein du Groupement d'assurance des risques exceptionnels (GAREX). Frédéric Denefle, le directeur général, rappelle ainsi qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu de destruction de navire, partielle ou totale, qui ait été formellement attribuée à une mine flottante.

Finalement, "à part les Américains sur place, personne n'a de réelles informations", assure de son côté Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation pour la maîtrise des enjeux stratégiques (FMES). Selon lui, les preuves matérielles accessibles publiquement font pour l'instant défaut : pas de marée noire signalée, pas de débris identifiés, pas de témoignages formels, pas de traces d'impact caractéristiques au niveau de la ligne de flottaison des navires...

Ces incertitudes ne doivent toutefois pas occulter la réalité des attaques contre la marine marchande. Les données compilées par Energy Aspects font ainsi état d'une nette recrudescence des attaques iraniennes confirmées en octobre... sans pour autant établir qu'elles soient imputables à des mines.

Entretenir la psychose plutôt que bloquer le détroit

Avec un arsenal estimé entre 2 000 et 6 000 mines navales, Téhéran aurait pourtant largement de quoi miner les voies de navigation du détroit d'Ormuz. Mais Pierre Razoux juge l'hypothèse d'un minage massif "peu crédible". Selon lui, les autorités iraniennes ont davantage intérêt à entretenir la psychose qu'à bloquer totalement la navigation, ne serait-ce que pour permettre le passage des navires qui s'acquittent de la "taxe" iranienne de droit de passage. Or, les mines dérivantes frapperaient indistinctement les bâtiments, y compris ceux que Téhéran souhaiterait laisser passer...

Par ailleurs, brandir la menace des mines permettrait à Téhéran d'évoquer des "explosions de navires dans le détroit d'Ormuz" sans reconnaître qu'il s'agit en réalité d'attaques en bonne et due forme. Une stratégie qui permettrait à l'Iran d'entretenir l'ambiguïté sur la nature des incidents sans reconnaître explicitement des opérations offensives.

Chez Dryad Global, société spécialisée dans le renseignement sur les risques maritimes, on estime que le République islamique pourrait surtout chercher à reprendre la main sur le narratif pétrolier en alimentant l'incertitude et la crainte autour du trafic maritime. Pour quelle raison ? "L'Iran voit bien que l'Occident a presque fini par 's'habituer' à la guerre en Ukraine. Par conséquent, il doit bien se douter qu'un jour, même ses menaces sur Ormuz ne feront plus bouger les marchés !", avance Frédéric Lorec.

Cette stratégie de guerre psychologique aurait d'autant plus de sens, selon Pierre Razoux, que les acteurs du transport maritime avaient jusqu'alors considéré que le risque posé par les mines était nettement inférieur à celui des attaques de drones et de missiles, dont la réalité ne fait guère de doute.

Enfin, les experts du cabinet Energy Aspects ont remarqué quelque chose d'intéressant : si l'Iran continue de s'en prendre à des navires, les opérations de transbordement de pétrole entre bâtiments ont jusqu'à présent été épargnées, ce qui pourrait témoigner de possible arrangements financiers entre Téhéran et certains armateurs ou gouvernements.

Toute cette incertitude entourant la navigation dans le détroit n'est pas sans conséquences économiques, notamment sur le marché de l'assurance : les primes de couverture contre les risques de guerre pour un passage par Ormuz atteindraient, selon certaines estimations, des niveaux près de 50 fois supérieurs à ceux d'avant le conflit.

Des marchés davantage attentifs aux flux pétroliers

Si Téhéran cherche à entretenir la peur sur les marchés pétroliers, la stratégie est pour l'instant peu efficace : les cours du brut ont chuté de quelque 18% depuis le début du mois de novembre. La raison ? Une nette reprise des expéditions. Concrètement, les données de Petro-Logistics, montrent que les exportations de brut et de condensats de la région ont atteint 19,5 millions de barils par jour en octobre, contre 19,9 millions en février 2026, avant le début des hostilités. Autrement dit, les exportations ont quasiment retrouvé leur niveau d'avant guerre, bien aidées par les escortes navales américaines qui ont largement contribué à rassurer les marchés.

Néanmoins, l'embellie observée en octobre pourrait être de courte durée. Selon UBS, les exportations de brut du Moyen-Orient sont retombées à 15,7 millions de barils par jour sur la première quinzaine de novembre. Et la banque suisse évoque à son tour près d'une vingtaine d'incidents impliquant des navires au cours des 18 premiers jours du mois, sans toutefois préciser s'ils étaient liés à des mines.

Enfin, Amrita Sen (Energy Aspects) nuance un peu ce discours : selon la spécialiste, les volumes de pétrole qui parviennent effectivement à franchir le détroit restent particulièrement difficiles à mesurer. "Même certaines compagnies pétrolières nationales de la région reconnaissent ignorer les volumes qui parviennent effectivement à sortir du détroit", assure l'analyste.

Une correction des cours de pétrole trop marquée ?

Dans ce contexte, UBS estime que la récente correction des cours du pétrole est allée trop loin. La banque rappelle que les stocks pétroliers mondiaux observés ont fondu de 462 millions de barils depuis le début du conflit, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), et que les réserves disponibles pour amortir de nouvelles perturbations restent limitées. Elle anticipe d'ailleurs un Brent à 95 USD le baril fin mars 2027, contre 91,9 USD le 20 novembre.

Amrita Sen estime, elle aussi, que les marchés ont trop rapidement évacué le risque d'escalade, notamment à la suite des élections américaines de mi-mandat. Au regard de ses récents échanges à Washington, la spécialiste privilégie l'hypothèse d'un enlisement du conflit et juge le risque d'escalade supérieur aux chances de parvenir à un accord.

Pour l'heure, les investisseurs semblent donc davantage préoccupés par l'évolution effective des flux pétroliers et les perspectives de désescalade que par les explosions de mines annoncées par la République islamique.

Sollicités par Zonebourse, ni les organismes de communication officiels de la République islamique ni l'UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), un organisme britannique chargé de recueillir et de diffuser des informations sur les menaces pesant sur la navigation commerciale, n'ont répondu à nos demandes. Pas de quoi nous miner le moral.

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