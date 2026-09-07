Ormuz et les taux entretiennent la prudence sur les marchés

Paris débute la semaine sur la pointe des pieds : l'indice parisien stagne autour des 8 285 points, tiré par STMicro ( 2,3%) et Legrand ( 1,5%), mais freiné par Dassault Systèmes (-2%) et Capgemini (-1,6%).

Alors que Wall Street restera porte close aujourd'hui pour cause de "Labor Day", les mouvements s'annoncent limités sur les autres places européennes, à l'instar de Londres (-0,1%) et Francfort (-0,3%).

En effet, un souffle de prudence souffle sur les marchés, les investisseurs restant pris en étau entre un conflit au Moyen-Orient qui entre dans son 7e mois et des rendements obligataires extrêmement tendus.

Ce matin, le rendement de l'OAT à 10 ans évolue en effet autour des 4,2%, contre un Bund de même échéance à 3,35%, soit un spread de 85 pb. "La France ne fait pas face à une crise de financement. Elle entre dans une phase plus exigeante : le marché ne juge plus seulement sa capacité à émettre, mais la crédibilité politique de sa trajectoire budgétaire. Et à huit mois de l'élection présidentielle et à l'approche du vote du budget 2027, le spread OAT-Bund devient le baromètre de ce changement de régime", analyse Christophe Herpet, Directeur des Gestions chez Ofi Invest Asset Management.

BCE et Fed au centre du jeu

A ce titre, la BCE se réunira jeudi pour dévoiler sa décision de politique monétaire. L'issue de la réunion fait peu de doute : les marchés anticipent une hausse de taux de 25 pb.

"La banque centrale pourrait aussi relever ses prévisions de croissance du PIB de 0,1 point de pourcentage, à 0,9% pour 2026 et 1,3% pour 2027, reflétant la résilience récente de l'économie et l'amélioration des enquêtes de confiance prospectives", croit-on savoir chez AllianzGI.

Vendredi, la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis a témoigné de la solidité du marché du travail outre-Atlantique, avec 162 000 créations de postes en août, largement au-dessus des attentes (56 000).

Selon Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France, la solidité du rapport sur l'emploi n'offre désormais aucune marge de manoeuvre à la Fed. "Ce sont très probablement les chiffres d'inflation CPI publiés cette semaine qui scelleront la décision de la Fed [le 16 septembre, ndlr]", indique l'analyste.

Ce matin, la probabilité d'un statu quo de la Fed est estimée à 41,6%, tandis qu'une hausse de taux de 25 pb est évaluée à 58,4% par le marché. Le rendement des T-Bonds à 10 ans évolue actuellement autour des 4,79%.

Ormuz maintient le pétrole sous pression

Par ailleurs, les investisseurs gardent un oeil attentif sur le détroit d'Ormuz, où la situation reste tendue, sans signe d'avancée concrète. A en croire les sites spécialisés dans le suivi du trafic maritime, seuls 8 navires auraient ainsi franchi le passage au cours des 24 dernières heures.

Conséquence ? Les cours de l'or noir se tendent avec un Brent qui évolue désormais à 96,8 USD le baril.

"L'OPEP a maintenu les quotas de production d'octobre aux niveaux de septembre, après six hausses mensuelles consécutives", rapporte Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue. Selon lui, l'OPEP ne peut pas compenser les barils incapables de transiter par Ormuz.

"Le maintien des quotas à l'identique permet simplement d'éviter un nouveau signal baissier, alors que le groupe prépare la définition de niveaux de référence de production politiquement délicats pour 2027", ajoute-t-il.

L'actualité des sociétés

Dans l'actualité des sociétés, TotalEnergies ( 1,3%) annonce la conclusion de plusieurs avancées contractuelles et commerciales majeures pour le projet Papua LNG, marquant des étapes clés vers la décision finale d'investissement.

EssilorLuxottica cède 1,1% à Paris, les investisseurs s'inquiétant de la persistance de la crise de gouvernance ouverte qui secoue le spécialiste de l'optique depuis plusieurs semaines maintenant.

Ailleurs en Europe, Novartis cède 3% après avoir annoncé que l'étude de phase III évaluant le pelacarsen n'avait pas atteint son critère principal d'évaluation, soit une réduction du risque d'événements cardiovasculaires par rapport au placebo.

Volkswagen cède près de 1% à Francfort, subissant quelques prises de bénéfices après un gain de 10,3% en deux séances.

Enfin, AstraZeneca gagne 1,2% après avoir fait part, vendredi soir, de l'approbation de son Etcamah (camizestrant), en association avec un inhibiteur des kinases cycline-dépendantes aux Etats-Unis, pour le traitement de première ligne du cancer du sein avancé positif aux récepteurs hormonaux (HR-positif).