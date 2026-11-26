Deux pétroliers ont subi des explosions et pris feu après avoir heurté des mines marines au nord du port de Khasab, à Oman, alors qu'ils tentaient de traverser le détroit d'Ormuz par une route non autorisée, ont déclaré jeudi les Gardiens de la révolution iraniens.

L'un des navires est un superpétrolier transportant plus de deux millions de barils de pétrole brut, ont-ils précisé dans un communiqué relayé par l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

L'Iran avertit régulièrement que les navires ne peuvent pas traverser le détroit d'Ormuz en toute sécurité sans se coordonner avec Téhéran, invoquant entre autres les risques liés au mines marines.

Les agences de sécurité maritime font quant à elles souvent état d'incidents impliquant des navires dans la région, mais elles en recensent généralement moins que les Gardiens de la révolution et leurs constats ne concordent pas toujours avec ceux de l'Iran.

L'organisme britannique United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a ainsi signalé jeudi une explosion provoquée par un projectile non identifié à proximité d'un pétrolier situé à environ 50 milles nautiques (93 kilomètres) à l'ouest de Dubaï.

Le porte-parole des Gardiens de la révolution, Hossein Mohebbi, cité jeudi par les médias d'État, a pour sa part déclaré que l'organisation paramilitaire de la République islamique développait une importante puissance de feu pour maintenir le détroit fermé afin de faire pression sur l'économie américaine et défendre l'Iran.

Depuis octobre, Téhéran a recours à de nouvelles tactiques offensives contre le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz pour tenter d'empêcher la reprise des flux pétroliers du Golfe passant par cette voie navigable, favorisée par le soutien de la marine américaine et par une prise de risque accrue des armateurs.

Ali Azmaei, le commandant de la marine des Gardiens de la révolution, a quant à lui assuré que l'Iran exerçait un contrôle opérationnel total sur le détroit d'Ormuz et que la sécurité de la navigation dépendait du respect des droits souverains légitimes de la République islamique.

(Rédaction de Dubaï, version française Benjamin Mallet)