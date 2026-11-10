Ormuz, dette, inflation : l'économie du Golfe sous tension selon Allianz Trade

"Neuf mois après le début de la guerre, alors qu'une reprise instable est en cours, l'exposition au détroit d'Ormuz et l'impact du conflit continuent de déterminer quels pays du CCG (Conseil de coopération du Golfe) sont les plus touchés. Le PIB devrait se contracter de 4% en 2026 (-8,2 points de pourcentage par rapport aux prévisions de croissance précédentes)", souligne Allianz Trade dans une étude consacrée aux retombées macroéconomiques et géopolitiques du conflit sur la région.

Les économies dépendantes du détroit d'Ormuz (Koweït, Qatar et Bahreïn) subiront les contractions les plus importantes, tandis que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis accuseront un double impact grâce aux solutions de contournement partiel du détroit d'Ormuz, alors qu'Oman a tiré profit de son rôle de passerelle entre les marchés mondiaux et la région.

Les indices PMI confirment ces divergences : les Emirats arabes unis sont restés en phase d'expansion tout au long de la guerre et l'Arabie saoudite l'a été pendant six mois jusqu'en octobre 2026, tandis que le Qatar est en contraction depuis mars.

Activité intérieure et secteurs clés sous pression

L'économie réelle était en voie de reprise, mais les frappes des Houthis sur l'aéroport de Riyad ont brutalement rappelé que ce rebond reste menacé par les événements sur le terrain. L'activité intérieure a subi son choc le plus violent depuis la pandémie de Covid-19, avec une chute marquée des flux touristiques (-22% en glissement annuel au 1er semestre 2026).

L'économie des hydrocarbures devrait reculer de 8,5% en glissement annuel et le commerce de -5,5%. Le secteur immobilier de Dubaï a subi une correction de 10,2% en septembre par rapport à son pic de janvier, et ce réajustement des prix n'est pas encore pleinement pris en compte.

Le tourisme et l'immobilier connaissent des reprises inégales, plus rapides pour la demande intérieure et régionale que pour la demande internationale. A l'inverse, le secteur technologique, en particulier les centres de données axés sur l'entraînement de l'IA, devrait continuer d'attirer les investissements car il reste une priorité absolue dans toute la région, tandis que le commerce devrait se réorienter, passant des anciennes routes maritimes centrées sur le Golfe vers de nouvelles voies, renforçant ainsi l'intégration régionale.

Inflation, tensions financières et fuite des capitaux

Par ailleurs, la hausse des prix alimentaires devrait faire plus que doubler l'inflation dans la région cette année, qui devrait atteindre 2,6%, sous l'impulsion notamment du Qatar (4,5%), des Emirats arabes unis (4,5%) et d'Oman (3,9%). Les coûts d'emprunt sont en hausse, avec un élargissement des spreads des swaps de défaut de crédit pour les Etats les plus exposés (80% depuis le début de l'année à Bahreïn, 58% au Qatar, 32% à Dubaï et 26% au Koweït). Parallèlement, les entrées de capitaux en portefeuille s'effondrent (-48% en Arabie saoudite entre mars et août 2026 par rapport à la même période de 2025).

La recomposition stratégique et budgétaire (2026-2030)

Au-delà du choc à court terme, la guerre laisse une cicatrice indélébile et redessine la carte économique du Golfe : 790 milliards de dollars de perte de production future sur la période 2026-2030 et une facture de reconstruction de 200 MdsUSD. Pour Allianz Trade, "la guerre accélère un rééquilibrage déjà en cours qui s'éloigne des mégaprojets relevant des programmes 'Vision' et des infrastructures hydrocarbures héritées du passé pour s'orienter vers une nouvelle carte énergétique : cela inclut des alternatives de contournement du détroit d'Ormuz, entraînant un pivot géographique du Golfe vers la mer Rouge, ainsi que des priorités souveraines, en particulier dans les infrastructures stratégiques : commerce, transports, réseau électrique, eau, défense et centres de données, avec de nouveaux engagements de dépenses s'élevant à 380 à 400 MdsUSD."

D'après Allianz Trade, "la guerre réoriente la région vers l'intérieur : le déficit budgétaire cumulé atteindra 475 MdsUSD sur la période 2026-2030, tandis que la marge de manoeuvre extérieure se réduit, l'excédent courant étant pratiquement divisé par deux par rapport à son niveau de 2021-2025."

Le spécialiste mondial de l'assurance-crédit entreprise précise que "ce déficit, qui s'élève à 722 MdsUSD en incluant les échéances de dette, sera comblé principalement par une augmentation substantielle des nouvelles émissions de dette (301 MdsUSD) venant s'ajouter au refinancement, complétée par le prélèvement sur les réserves de change à l'instar des chocs pétroliers précédents (125 MdsUSD) et, en dernier recours, par des transferts provenant des fonds souverains (90 MdsUSD)."

L'augmentation des émissions devrait entraîner un élargissement inégal des spreads jusqu'en 2030 : Bahreïn est confronté à la plus forte réévaluation (plus de 100 points de base), tandis que les émetteurs souverains hautement notés ne subiront qu'un élargissement limité lié aux émissions, le risque géopolitique restant le principal facteur déterminant de leurs spreads.

Sur le plan extérieur, la marge de manoeuvre s'amenuise mais reste suffisante : les IDE (Investissements Directs à l'Etranger) reculent d'environ 16% par rapport à leur trajectoire d'avant-guerre, mais de nouvelles opportunités (160 MdsUSD) s'ouvrent aux capitaux étrangers dans les infrastructures de contournement du détroit d'Ormuz et dans le secteur de la défense. Le rapatriement des fonds souverains injectera 120 MdsUSD dans l'investissement national, ce qui se traduira à terme par une baisse de la demande du Golfe pour les titres à revenu fixe mondiaux.