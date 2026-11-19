Orlen et Carlyle signent un protocole d'accord portant sur des investissements conjoints dans le secteur de l'énergie

La société polonaise Orlen PKN.WA et le groupe américain Carlyle Group CG.O ont signé un protocole d’accord en vue de réaliser des investissements conjoints dans les secteurs du pétrole et du gaz, des carburants renouvelables et de l’électricité, a annoncé Orlen jeudi.

La Pologne a pour objectif de devenir une plaque tournante pour les importations de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis afin d’approvisionner la région, notamment l’Ukraine et la Slovaquie.

"Nous investirons dans des actifs énergétiques, ainsi que dans des actifs pétrochimiques à travers l'Europe et en Europe occidentale", a déclaré le ministre des Actifs d'État, Wojciech Balczun, lors de la conférence "Partenariat pour la coopération énergétique transatlantique" qui s'est tenue à Varsovie.

"Nous nous donnons 90 jours pour traduire ce protocole d’accord en actions concrètes", a-t-il ajouté.

La capacité d’importation du réseau gazier polonais s’élève à environ 37,3 milliards de mètres cubes par an, soit près du double de la demande intérieure, qui est d’environ 20 milliards de mètres cubes. Les infrastructures en cours de développement renforceront le potentiel de la Pologne à devenir une plaque tournante pour l’approvisionnement mondial en gaz des pays d’Europe centrale et orientale.