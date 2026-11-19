La société polonaise Orlen PKN.WA et le groupe américain Carlyle Group CG.O signeront jeudi un protocole d'accord lors de la conférence « Partenariat pour la coopération énergétique transatlantique » qui se tiendra à Varsovie.
«Nous nous donnons 90 jours pour traduire ce protocole d'accord en actions concrètes», a déclaré Wojciech Balczun, ministre polonais des Biens de l'État, lors de la conférence.
Aucun détail concernant cet accord n’a été communiqué dans l’immédiat.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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