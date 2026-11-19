Orlen et Carlyle s'apprêtent à signer un protocole d'accord jeudi

La société polonaise Orlen PKN.WA et le groupe américain Carlyle Group CG.O signeront jeudi un protocole d'accord lors de la conférence « Partenariat pour la coopération énergétique transatlantique » qui se tiendra à Varsovie.

«Nous nous donnons 90 jours pour traduire ce protocole d'accord en actions concrètes», a déclaré Wojciech Balczun, ministre polonais des Biens de l'État, lors de la conférence.

Aucun détail concernant cet accord n’a été communiqué dans l’immédiat.