Orège vend 3 solutions containérisées de conditionnement et d'épaississement des boues

(AOF) - Orège annonce sa première vente de 3 solutions containérisées de conditionnement et d'épaississement des boues à Severn Trent Water pour un montant d'environ un million d'euros. A l'issue de 8 mois de location sur 3 stations d'épuration du groupe Severn Trent Water, les performances des solutions d'Orège ont été pleinement validées. Celles-ci améliorent significativement les performances d'épaississement des boues et leurs caractéristiques, permettant ainsi une nette augmentation de la capacité de traitement des digesteurs anaérobiques et de production de biogaz.

Pascal Gendrot, Directeur Général d'Orège a déclaré : " Notre technologie et nos solutions innovantes permettent notamment d'accroître la production de biogaz des stations d'épuration. Elles ont été développées et trouvaient déjà leur justification économique (avec des retours sur investissements courts) dans un contexte de prix bas de l'énergie. La crise énergétique mondiale et les prix élevés du gaz et de l'électricité accentuent aujourd'hui encore plus leur performance économique. Nous sommes ravis d'avoir vendu nos premières solutions dédiées au " boost de digestion " au Groupe Severn Trent, véritable partenaire d'Orège qui figure parmi les Water Utilities les plus innovantes et vertueuses du marché britannique "

Ces 3 solutions containérisées SLG-F fabriquées pour Severn Trent Water seront bien mises en œuvre avant la fin de cette année 2022.

Cette avant-première en termes de valorisation des boues pourrait être répliquée sur d'autres sites de Severn Trent Water, avec d'autres Water Utilities au Royaume Uni ou prochainement dans d'autres pays européens.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une seconde partie d'année à risques

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.