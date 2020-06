OREGE : une fin d'année 2019 et un premier semestre 2020 pénalisés par le Covid-19

(AOF) - Orège a accusé en 2019 une perte nette de 10,188 millions d'euros, contre une perte de 10,915 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'élève à 935 000 euros, à comparer à 2,26 millions un an plus tôt. Les mouvements sociaux de la fin d'année 2019 en France, puis la crise sanitaire mondiale liée au Covid 19, ont pénalisé plusieurs projets menés par Orège. Au 31 décembre 2019 la trésorerie du groupe s'élève à 237 000 euros (321 000 au 31 décembre 2018).

Les perspectives de la société Orège s'inscrivent d'une part, dans une trajectoire de développement portée par la reconnaissance croissante de l'efficacité de ses solutions SLG, l'accélération de leur déploiement commercial sur des marchés géographiques à fort potentiel et la constitution d'une base installée de plus en plus importante, génératrice de revenus récurrents et de références industrielles solides et visibles.

Une collaboration a été initiée avec le groupe espagnol Aqualia (4ème entreprise privée du secteur de l'eau en Europe) sur la Step de Tolède (Espagne) pour la mise en œuvre de solutions SLG pour une triple application novatrice pour Orège (épaississement, " boost " de digestion anaérobique, et optimisation de la déshydratation).

Mais surtout un partenariat stratégique, commercial, à portée mondiale, a été signé le 12 juin 2020 avec le groupe scandinave Alfa Laval, notamment leader mondial dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de traitement des eaux usées.

