Orège remporte un contrat de 1,5 million avec Scottish Water 05/01/2022



(AOF) - Suite aux déploiements réussis des 4 premières solutions SLG-F, Orège a annoncé que Scottish Water, via un contrat cadre avec WGM, vient d’acheter 5 unités supplémentaires. Elle comprennent 1 unité mobile et 4 versions conteneurisées et la valeur totale de ces commandes ressort à environ 1,5 million d'euros. Trois de ces unités ont été livrées et réceptionnées courant décembre 2021 et les deux autres le seront sur premier trimestre 2022.



Scottish Water a sélectionné les solutions Orège dans le but de réduire le volume de boues liquides transportées par camions citernes, réduisant ainsi significativement les émissions de CO2 associées.



" Les solutions déployées permettront aussi à Scottish Water de réaliser des économies importantes en termes d'investissements et de coûts d'exploitation. Les unités Orège sont véritablement " plug and play " et permettent des gains de temps significatifs dans leur mise en œuvre en comparaison avec les solutions traditionnelles du marché " a ajouté le spécialiste des solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues.