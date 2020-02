Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orchestra-Prémaman : présente son plan de réorganisation Cercle Finance • 17/02/2020 à 15:49









(CercleFinance.com) - Le Groupe Orchestra-Prémaman annonce avoir présenté un projet de réorganisation de ses activités auprès de ses instances représentatives du personnel, ainsi que de ses salariés. 'Cette réorganisation s'illustre par le recentrage du Groupe sur ses cinq principaux marchés (France, Belgique, Suisse, Maroc et Grèce), impliquant la fermeture (par liquidation) de 81 magasins à l'international, et comprend également le transfert d'activité des entrepôts de Saint-Aunès et Saint Jean de Vedas vers celui d'Arras, et la suppression nette de 25 emplois au siège de l'entreprise', précise le groupe. Au total, cette réorganisation devrait entrainer en France la suppression de 149 postes en magasins, 115 postes logistiques, 38 postes au siège auxquels s'ajouteront environ 300 postes supprimés à l'étranger. Par ailleurs, devraient être créés 13 postes au siège ainsi que 130 postes à l'entrepôt d'Arras au sein de la coentreprise Orlog. Le Groupe emploie actuellement 2.920 collaborateurs. La cotation des actions sur Euronext Paris, suspendue depuis ce matin, reprendra demain.

