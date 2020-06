Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orchestra-Prémaman : NewOrch désigné repreneur des actifs Cercle Finance • 22/06/2020 à 09:46









(CercleFinance.com) - Orchestra-Prémaman annonce que le Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier a désigné, vendredi, NewOrch comme repreneur de ses actifs. Dans ce contexte, la cotation des actions sur Euronext Paris restera suspendue jusqu'à la liquidation de la société. Le projet NewOrch est porté par un collectif de fournisseurs, franchisés et cadres du groupe représentant 41% du capital de la société de reprise dénommée NewOrch, auxquels s'ajoutent les actionnaires historiques du groupe Orchestra-Prémaman.

Valeurs associées ORCHESTRA-PREMAMAN Euronext Paris 0.00%