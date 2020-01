Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orchestra-Prémaman : légère hausse des revenus 9 mois Cercle Finance • 09/01/2020 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le groupe Orchestra-Prémaman annonce ce soir qu'au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2019/2020 (1er mars 2019 au 30 novembre 2019), il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 436,8 millions d'euros, en augmentation de +0,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Dans le détail, les revenus sont stables en France (-0,1%), en baisse au Belux (-1,1%) et en hausse à l'international hors Belux (+3,8%). 'Dans un contexte de marché défavorable, le Groupe confirme sa volonté de réduire ses investissements. La surface du parc de magasins reste ainsi stable. Les magasins grand format (mixtes et mégastores) représentent plus de la moitié de la surface commerciale du Groupe avec 150 magasins. Le Groupe Orchestra-Prémaman confirme la préparation d'un plan de sauvegarde en France et d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif en Belgique', explique le groupe.

Valeurs associées ORCHESTRA-PREMAMAN Euronext Paris +21.21%