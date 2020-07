ORAPI : suspension de la cotation

(AOF) - ORAPI a demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension de la cotation de son titre à partir du 29 juillet 2020, dans l'attente de la réalisation des opérations de restructuration financière et pour les besoins des opérations d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions, qui seront notamment soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires du spécialiste des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance en date du 29 juillet 2020.

