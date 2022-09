Orapi souligne sa résilience au premier semestre 2022

(AOF) - Orapi a réalisé au premier semestre 2022 un résultat net de 2,2 millions d'euros, en baisse de 12%. A périmètre constant, il est stable. Le résultat opérationnel courant à périmètre constant s'est établi à 3,8 millions, en repli de 25,5% à 3,8 millions. L'Ebitda à périmètre constant a atteint 9,4 millions, en baisse de 0,1%. Le chiffre d'affaires à périmètre constant est ressorti à 119,1 millions, en hausse de 4,7%. Le spécialiste de l’hygiène professionnelle confirme sa résilience de son activité, au terme de la crise Covid, qui a boosté chiffre d’affaires et résultats en 2020 et 2021.

Pour le groupe, ces résultats semestriels 2022 confirment sa trajectoire long terme d'amélioration de la rentabilité, et ce malgré la forte perturbation due à l'inflation des matières, transports et produits de Négoce.

Orapi anticipe pour l'année en cours une légère croissance de son activité (au-delà de l'inflation), et le maintien d'un résultat net positif.

