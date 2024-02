Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orapi: l'OPA réouvre le 12 février information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - BNP Paribas et Crédit Industriel et Commercial, agissant pour le compte de Groupe Paredes, ont fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat (OPA) visant les titres Orapi sera rouverte du 12 février au 8 mars inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 6,50 euros, la totalité des 1.047.109 actions ordinaires qu'il ne détient pas, représentant 15,76% du capital de cette société de produits d'hygiène professionnelle.





Valeurs associées PCAS Euronext Paris 0.00%