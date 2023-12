Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orapi: l'OPA démarre le 27 décembre information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 15:22









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) visant les titres Orapi, déposé par BNP Paribas et Crédit Industriel et Commercial pour le compte de Groupe Paredes, sera ouverte du 27 décembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 6,50 euros, la totalité des 4.198.442 actions ordinaires qu'il ne détient pas, représentant 63,2% du capital du fournisseur de produits consommables destinés à l'hygiène professionnelle



Dans l'hypothèse où les conditions seraient réunies à l'issue de l'offre, Groupe Paredes a l'intention de solliciter la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les titres non présentés à l'offre.





Valeurs associées PCAS Euronext Paris 0.00%