ORAPI : l'AGM aura lieu le 29 juillet à 10h

(AOF) - Orapi a indiqué que les actionnaires de la société sont avisés qu'ils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 29 juillet 2020, à 10 heures dans le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain, 5 Allée des Cèdres, 01150 Saint-Vulbas. Aussi, afin de protéger la santé et la sécurité des actionnaires et des collaborateurs d'Orapi, le conseil d'administration a décidé que l'assemblée se tiendra " physiquement " sous réserve du strict respect par les participants des mesures d'hygiène (distanciation, gestes barrière) qui seront mises en place en vue de la participation à cette assemblée.

Le concepteur et distributeur de solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance ajoute que les modalités de tenue de l'AG pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

