ORAPI : hausse de l'activité, mais situation financière toujours délicate

(AOF) - ORAPI, spécialiste de l'hygiène professionnelle, a réalisé un chiffre d'affaires sur le premier semestre de 140,4 millions d'euros, en hausse de 9,1 % et de 12 % à périmètre constant. Le groupe a profité de l'augmentation de la demande exceptionnelle en produits d'hygiène liée à la crise sanitaire du COVID-19. ORAPI précise que les seuls résultats du premier semestre 2020 ne sont pas suffisants pour lui permettre de faire face aux échéances bancaires et obligataires qui font actuellement l'objet d'un moratoire dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte à son égard.

Par ailleurs, le groupe rappelle que l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 29 juillet 2020, est appelée à se prononcer sur certaines opérations de restructuration prévues aux termes du protocole de conciliation.

A défaut de réalisation des opérations de restructuration au plus tard le 31 juillet 2020, les stipulations du protocole de conciliation ne prendraient pas effet, et le moratoire prendrait fin et les dettes du Groupe ORAPI deviendraient exigibles à hauteur de 53 millions d'euros. Dans cette hypothèse, le groupe ne serait pas capable de rembourser ces dettes et sa continuité d'exploitation serait compromise.

