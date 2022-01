Orapi: deux nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 13:38

(CercleFinance.com) - Orapi annonce qu'il vient de nommer Alice Vettard et Annelise Rousset au comité exécutif du groupe. Elles occuperont respectivement les fonctions de directrice des ressources humaines et de directrice administrative et financière.



Ces nominations interviennent dans le cadre du Plan Orapi 2025, enclenché au printemps 2021 et qui a pour objectif de faire reconnaître Orapi comme challenger européen de l'hygiène et la maintenance professionnelles.



'Les compétences et expériences acquises par Annelise Rousset et Alice Vettard dans des groupes internationaux viendront nourrir et accélérer le développement de ce plan stratégique tout en renforçant les ambitions internationales du groupe', affirme Orapi.