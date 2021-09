ORAPI cède sa filiale PHEM

(AOF) - ORAPI a annoncé la cession effective de sa filiale Phem au groupe Arcole le 30 septembre 2021. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2019 et de 8,9 millions d'euros en 2020. Au 30 juin 2021, son chiffre d'affaires s'élève à 4 millions d'euros. Elle emploie 51 collaborateurs.

Cette cession s'inscrit pleinement dans la poursuite de la feuille de route 2025 du spécialiste des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance et sa stratégie de recentrage sur son cœur de métier d'industriel, tout en participant à l'amélioration de sa structure financière.