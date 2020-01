ORAPI affecté au quatrième trimestre par les grèves en France

(AOF) - Orapi Group a annoncé un chiffre d'affaires 2019 de 240,1 millions d'euros, soit une baisse de 3,3% à périmètre et change comparables. Un recul que la société impute notamment aux variations de périmètre liées à la cession de DACD. Au quatrième trimestre, le repli est de 10,8% en raison de la conjoncture politico-économique en France et de la baisse des ventes sur le marché des entreprises de propreté. Orapi prévoit cependant une amélioration sur l'exercice 2019 de son Ebitda à périmètre comparable ainsi qu'une réduction de sa dette financière.

Le groupe précise qu'il poursuit avec ses partenaires financiers ses discussions notamment sur le reprofilage de sa dette afin de disposer d'une plus grande souplesse financière. Dans ce contexte et dans le cadre de ces négociations, Orapi a obtenu le gel et le report de ses dettes amortissables et obligataires.