Orapi: 3,15 millions d'actions apportées à l'OPA information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 31 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Groupe Paredes, elle a reçu en dépôt 3.151.333 actions Orapi.



L'initiateur est en mesure de détenir 5.595.525 actions Orapi, soit 84,23% du capital et 80,68% des droits de vote de cette société d'hygiène professionnelle. La condition minimale requise de détention étant ainsi satisfaite, l'offre a une suite positive.





