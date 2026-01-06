 Aller au contenu principal
  • Entrée des véhicules dans l'usine de retraitement nucléaire Orano à La Hague, près de Cherbourg
    Orano obtient $900 mlns de financement pour un site d'enrichissement aux USA
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:50 

    Orano a annoncé mardi avoir obtenu ‍un financement de 900 millions de dollars (766,87 millions d'euros) par le Département ‌de l’Énergie américain afin de développer une nouvelle installation ​de production d’uranium enrichi dans l'Etat ⁠du Tennessee, aux États-Unis. ... Lire la suite

  • Un logo de Nexans est visible sur son stand, au salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris
    Nexans prévoit des retards dans l'exécution du projet GSI
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:47 

    Nexans a annoncé mardi examiner ‍avec son client différentes options pour ajuster le calendrier d'exécution ‌du contrat Great Sea Interconnector (GSI), bien que spécialiste ​des câbles industriels a ajouté ⁠ne pas prévoir d’impact sur ses perspectives 2028. "Si ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Léger optimisme en vue en Europe avant les indices PMI
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:45 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi avant la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques en Europe, dont les chiffres de l'inflation et l'activité des services dans les entreprises. D'après les ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron participe à une vidéoconférence des dirigeants de la Coalition des volontaires sur l'Ukraine, à Paris
    Réunion de la "coalition des volontaires" à l'Elysée en présence de hauts diplomates américains
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:41 

    par John Irish Les représentants d'une trentaine de pays, le président ukrainien Volodimir Zelensky et les diplomates américains Steve Witkoff et Jared Kushner se retrouvent ce mardi à Paris pour une réunion de la "coalition ‍des volontaires" centrée sur la concrétisation ... Lire la suite

