Orange: vers une fusion en Espagne avec Masmovil information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 08:18

(CercleFinance.com) - Orange et Masmovil annoncent être entrés en négociations exclusives en vue d'un rapprochement de leurs activités en Espagne, sous la forme d'une coentreprise à 50-50, d'une valeur d'entreprise totale de 19,6 milliards d'euros.



Le nouvel ensemble associerait les actifs, les compétences et les équipes des deux sociétés en Espagne. Il représenterait un chiffre d'affaires de plus de 7,5 milliards d'euros et un EBITDAaL de plus de 2,2 milliards, ainsi que des économies d'échelle et des gains de productivité.



La transaction devrait être signée d'ici le deuxième trimestre de 2022 et finalisée d'ici le deuxième trimestre 2023, sous réserve notamment de l'approbation des autorités compétentes en matière administratives, réglementaire et de concurrence.