Orange: vers une coentreprise avec la Banque des Territoires

(CercleFinance.com) - Orange annonce s'associer à la Banque des Territoires afin de créer HEXADONE, une co-entreprise destinée à proposer une plateforme numérique pour gérer et valoriser les données territoriales.



La création d'Hexadone est prévue au cours du premier semestre 2023 afin développer et diffuser cette nouvelle offre, soit une plateforme ouverte et interopérable pour l'agrégation, la structuration et l'utilisation des données de leurs territoires.



Elle permettra à la collectivité de gérer l'ensemble de ses données et de les utiliser pour ses propres besoins à des fins décisionnelles ou opérationnelles, ou de les mettre à la disposition d'autres acteurs qui contribuent à répondre aux besoins locaux.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.13%