Orange : vers un test imminent des 10,09E

(CercleFinance.com) - La cassure des 10,3E (plancher de la toute fin décembre 2023) est actée mais il ne faut pas s'attendre à grand chose de spectaculaire : le titre va très vite pouvoir s'appuyer sur le support des 10,09E du 3 au 9 juin 2023.

Cela se gâterait en revanche sous 10,07E avec une probable glissade vers 9,55E (testé début février 2023 et fin janvier puis fin février 2021).





Valeurs associées ORANGE 10.06 EUR Euronext Paris -4.10%