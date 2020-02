Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : vers un projet d'offre publique de retrait sur B & D Cercle Finance • 12/02/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Orange Business Services SA, filiale à 100% d'Orange (qui détient 93,62% du capital et 93,42% des droits de vote de Business & Decision), annonce ce mercredi avoir l'intention de déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait au prix de 7,93 euros par action Business & Decision. 'Compte tenu de la détention actuelle par le groupe Orange, un retrait obligatoire au même prix sera mis en oeuvre après l'offre publique. Ce projet sera soumis à un expert indépendant conformément à la réglementation applicable', explique Orange. Ce projet d'offre publique de retrait sera soumis à l'examen de l'AMF et devrait être déposé fin février 2020.

