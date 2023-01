Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Orange: vers l'installation d'une ferme solaire dans l'Aube information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 10:27

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé hier la signature d'un protocole d'accord avec Reservoir Sun, acteur référent de l'autoconsommation électrique solaire pour les entreprises et collectivités, pour l'installation d'une centrale photovoltaïque à Bercenay-en-Othe (Aube), dont la mise en service est prévue en 2025.



La surface au sol couvrira 50 000m2, soit l'équivalent de 7 terrains de football.



Avec une capacité installée de 5 MW (1MW pour l'autoconsommation et 4MW pour la réinjection), la centrale permettra de couvrir 20% des besoins énergétiques du site et le surplus d'électricité pourra être réinjecté sur le réseau.



La production d'électricité locale et décarbonée, correspondant à l'équivalent de la consommation énergétique annuelle de 1700 foyers, permettra d'économiser plus de 100 tonnes de CO2 par an.