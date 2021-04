Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : vers l'émission d'une nouvelle obligation hybride Cercle Finance • 28/04/2021 à 10:36









(CercleFinance.com) - Orange annonce aujourd'hui son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé à partir de la 8ème année et portant intérêt à taux fixe réajustable. La détermination du prix d'émission des Nouvelles Obligations devrait être annoncée plus tard dans la journée. Il est prévu que les Nouvelles Obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%, assure Orange. Par ailleurs, Orange annonce également le lancement d'une offre de rachat sur des obligations hybrides existantes. L'objectif de l'Offre de Rachat et de l'émission envisagée des Nouvelles Obligations est de pouvoir gérer proactivement le portefeuille d'instruments hybrides d'Orange, en profitant de conditions de marché favorables. Cela pourrait entraîner une réduction limitée du montant total d'obligations hybrides de la Société, précise Orange.

