Orange va se retirer de la Bourse de New York

( AFP / DENIS CHARLET )

Le géant français des télécoms Orange a annoncé mercredi son intention de se retirer du New York Stock Exchange (NYSE), une décision prise la veille en conseil d'administration dans un souci de "simplification" et d'"efficacité".

Orange va retirer ses "American Depositary Shares (ADS)" de la cote du NYSE et se "désenregistrer auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)", le gendarme boursier américain, précise un communiqué.

Les ADS sont des titres réservés aux actionnaires américains qui correspondent à la propriété d'une action ordinaire.

Orange a ainsi "l'intention de déposer une demande auprès de la SEC au cours du quatrième trimestre 2024", ajoute le groupe. "Le retrait de la cote sera effectif dix jours après ce dépôt et, à partir de ce moment, les ADS d'Orange ne seront plus négociées sur le NYSE".

Après quoi, Orange conservera "son programme d'American Depositary Receipt (ADR)", les ADR étant des titres qui permettent aux grands groupes étrangers d'être cotés sur les marchés américains.

Cela "permettra aux investisseurs de conserver leurs ADR et de faciliter leur négociation sur le marché de gré à gré (OTC) aux États-Unis", selon le communiqué.

Cette décision "ne devrait avoir aucun impact sur les clients et partenaires d'Orange ou sa présence commerciale aux États-Unis", assure le groupe.

Elle participe "à la simplification du fonctionnement interne et à l'efficacité d'Orange, tout en maintenant les normes les plus élevées de gouvernance d'entreprise et de transparence dans le reporting financier", ajoute-t-il.