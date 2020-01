Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : va piloter ses activités MEA du Maroc Cercle Finance • 10/01/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Orange installe con nouveau siège de sa filiale Orange Middle East and Africa au Maroc. Orange renforcera sa stratégie multi-services afin que les services diversifiés représentent 20% du chiffre d'affaires à l'horizon du plan Engage 2025. Dans les services financiers, Orange Money atteindra environ 900 millions d'euros de revenus et en parallèle, le Groupe continuera le développement d'offres de contenus, d'e-santé et d'énergie. ' Nous avons souhaité organiser le pilotage de nos activités en Afrique et au Moyen-Orient directement depuis le continent africain ' indique Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange. ' Avec une croissance moyenne annuelle de 6%, Orange MEA affiche une solidité de son modèle économique et financier, devenant ainsi la 1ère zone de croissance du Groupe Orange '.

