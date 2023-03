Orange: va étendre sa connectivité mondiale avec OneWeb information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 11:15

(CercleFinance.com) - OneWeb et Orange ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de distribution visant à étendre les services de connectivité en Europe, en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres régions du monde.



Grâce à ce partenariat, Orange sera en mesure de proposer une offre de connectivité enrichie intégrant la solution LEO de OneWeb, aux opérateurs télécom et aux entreprises de différentes régions du monde.



La technologie LEO de OneWeb viendra ainsi compléter la gamme de services Orange et permettra de connecter, avec une latence améliorée, les régions difficiles d'accès qui ne pouvaient pas jusqu'à présent être desservies.



Ce partenariat présente également d'autres avantages, notamment l'augmentation de la résilience et de la couverture géographique des solutions d'entreprise et de backhaul dans les zones isolées d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique et au delà.



Jean-Louis Le Roux, le Directeur des Réseaux et Services Internationaux d'Orange, a expliqué : ' Ce partenariat va nous permettre de continuer à déployer des réseaux de haute qualité dans l'ensemble des régions du monde actuellement mal desservies '.