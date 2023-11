Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: une 'super-app' pour l'Afrique et le Moyen-Orient information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 09:09









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé vendredi le lancement d'une 'super-application' destinée à simplifier le quotidien de ses clients en Afrique et au Moyen-Orient.



La solution - baptisée 'Max it' - fusionne les univers des télécom, des services financiers et du commerce en ligne avec l'objectif de répondre aux besoins quotidiens de ses utilisateurs.



Elle regroupe sous une interface unique les fonctionnalités télécoms pour gérer lignes mobile ou fixe, le service Orange Money de transfert d'argent ainsi qu'une offre de contenus digitaux.



D'abord disponible dans cinq pays africains (Cameroun, Sénégal, Mali, Burkina Faso et Botswana), l'application sera ensuite étendue aux douze autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient (MEA) dans lesquels l'opérateur est présent.



Orange dit anticiper environ 45 millions d'utilisateurs actifs pour 'Max it' d'ici 2025, sachant que ses applications My Orange et Orange Money sont déjà utilisée par plus de 22 millions d'utilisateurs quotidiens.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.16%