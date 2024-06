Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: une offre de cybersécurité pour les particuliers information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé mardi le lancement d'une offre de cybersécurité destinée aux particuliers en France, poursuivant ainsi sa stratégie de développement dans le domaine.



Cette offre, baptisée 'Orange Cybersecure' et qui sera lancée jeudi, permet une protection contre les fraudes sur Internet et par téléphone en analysant la fiabilité des appels, mails ou SMS reçus au quotidien.



Sur le portail Cybersecure, tout utilisateur, quel que soit son opérateur, pourra vérifier, gratuitement, par un simple copier/coller, la légitimité d'un site, d'un lien, d'un email ou d'un texto pouvant sembler suspect.



Pour les clients d'Orange et Sosh, l'opérateur prévoit de proposer un pack plus complet, mais payant pour un prix de sept euros par mois sans engagement.



Les abonnés pourront ainsi sécuriser jusqu'à 10 appareils de leur foyer (ordinateurs, mobiles, tablettes) contre les messages malveillants, les arnaques sur Internet, les virus, les sites frauduleux ou l'usurpation d'identité.



Cette offre illustre la récente offensive menée par Orange dans la sécurité informatique.



Avec un milliard d'euros de chiffre d'affaires et +4% de croissance chaque année, sa filiale Orange Cyberdefense est devenue un acteur majeur et reconnue de la cybersécurité dans le monde avec plus de 9000 grandes entreprises lui faisant confiance.



Orange - qui souhaite consolider autour d'Orange Cyberdefense son offre cyber à destination des marchés entreprise et grand public sur l'ensemble de ses marchés européens et africains - prévoit de lancer progressivement le service en Europe.





Valeurs associées ORANGE 10.56 EUR Euronext Paris +0.62%