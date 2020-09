Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : un nouveau smartphone destiné au marché africain Cercle Finance • 29/09/2020 à 13:00









(CercleFinance.com) - Alors que le prix des appareils reste le principal obstacle au développement des smartphones en Afrique, Orange annonce le lancement du Sanza touch, un appareil 4G Android (Go edition) annoncé comme le plus abordable du marché. Effectué en collaboration avec Google, le lancement de ce smartphone Orange exclusif à 30 dollars devrait permettre de favoriser l'inclusion numérique et de fournir un accès à l'Internet mobile au plus grand nombre. Jusqu'à présent, le prix des smartphones était en effet dissuasif avec un coût moyen de 60% du revenu mensuel moyen pour un modèle d'entrée de gamme. À compter du mois d'octobre 2020 le smartphone Sanza touch sera proposé avec une offre mobile (appels, SMS, Internet) à environ 30 dollars. Il sera commercialisé dans la plupart des pays de la zone Afrique et Moyen-Orient, à commencer par la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et Madagascar.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.51%