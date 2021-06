Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : un incident technique perturbe les numéros d'urgence Cercle Finance • 03/06/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé qu'il prévoyait de rétablir 'dans les meilleurs délais' les numéros d'urgence affectés depuis hier par un incident technique. L'opérateur de télécommunications indique qu'il travaille en coordination étroite avec les autorités afin d'assurer un rétablissement des services touchés. Depuis hier, un incident sur un équipement technique d'Orange perturbe fortement les services de téléphonie fixe dans certaines régions, dont certains numéros d'urgence comme le 15, le 18 ou le 112. Cette panne a entraîné des difficultés pour joindre ces numéros. Face à cette situation, Orange recommande aux clients de renouveler leur appel, d'essayer depuis leur mobile ou sinon d'avoir recourt aux numéros d'urgence provisoires mis en place avec les autorités. L'action Orange s'inscrivait en repli de 0,7%

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.87%