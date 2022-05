Orange: 'un candidat sérieux pour TDF' selon Oddo information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 10:03

(CercleFinance.com) - Brookfield envisage de vendre sa participation de 45% dans TDF selon Les Echos. Oddo considère Orange comme un candidat sérieux pour se rapprocher de TDF.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à Surperformance sur le titre avec un objectif de 13,30 E.



' 1/ Orange, qui détient 18 500 tours en France par sa filiale Totem, est le meilleur partenaire possible de TDF (19 229 sites dont 7 800 en propre) 2/ l'opération permettrait de cristalliser une valeur pour Totem (tours à 22x l'EBITDAaL vs. Orange < 5x) ; 3/ l'élargissement du périmètre de Totem permettrait à Orange de viser ensuite une opération de rapprochement encore plus large à moyen-terme ' indique le bureau d'analyses.



' Toutefois, la presse suggère d'autres acheteurs possibles (Vantage Towers, American Tower avec 3 800 points de présence en France, Blackstone avec 700 sites en France) '.



Oddo estime qu'Orange pourrait proposer un rachat de la participation de Brookfield avant ou après rapprochement entre sa filiale Totem et TDF (valeurs d'entreprises respectives de 8.0 MdE et 9.7 MdE).



' Orange pourrait proposer à Vodafone une fusion d'égaux entre Totem-TDF et Vantage Towers (valeur d'entreprise 17 MdE), voire même en faveur de Totem-TDF grâce à la valorisation des synergies TDF/Totem (~1.5 MdE) ' rajoute l'analyste.



Oddo estime que le marché semble désormais plus intéressé à revaloriser les télécoms depuis le début de l'année à l'inverse de 2020-21.