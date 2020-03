Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : un analyste voit le groupe 'bien placé' Cercle Finance • 27/03/2020 à 14:21









(CercleFinance.com) - Le titre Orange recule ce vendredi de -5,5%, au diapason de la Bourse de Paris, alors que l'analyste Credit Suisse a annoncé corriger légèrement son objectif de cours sur celui-ci, passant de 15 à 14 euros. Cependant, Credit Suisse précise que cet ajustement reste 'mineur', le groupe télécoms étant 'bien placé pour résister à la crise actuelle'. Le broker confirme d'ailleurs sa recommandation sur le titre, restant à 'Surperformance'.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -4.84%