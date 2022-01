Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Orange: trois candidats pour succéder à Stéphane Richard information fournie par AOF • 07/01/2022 à 10:13



(AOF) - Orange aurait pré-sélectionné trois candidats pour succéder à Stéphane Richard au poste de PDG. Ce dernier quittera ses fonctions fin janvier suite à sa condamnation fin novembre à un an de prison avec sursis et à 50 000 euros d'amende pour complicité de détournements de fonds publics dans le cadre de l'affaire "Tapie". Selon Reuters, les trois candidats sont Ramon Fernandez, actuel directeur financier d'Orange, Christel Heydemann, administratrice d'Orange et patronne de Schneider en Europe, et Franck Boulben, un ancien d'Orange actuellement dirigeant chez Verizon aux Etats-Unis.



"Le dernier mot pour désigner la personne qui lui succédera après le 31 janvier revient à l'Etat, qui garde la main sur les principales nominations de la gouvernance d'Orange grâce à sa participation de contrôle de 23%", explique l'agence de presse qui ajoute qu'il pourrait "ignorer les trois candidats préselectionnés par le comité interne et imposer son propre choix".





